Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1610 года FB "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Дукат 1610 года FB "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Дукат 1610 года FB "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Дукат
  • Год 1610
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1610 года "Гданьск" со знаком FB. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 334 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 54500 PLN. Торги состоялись 9 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Aurea (1)
  • Felix Schiessinger (1)
  • Künker (5)
  • Leo Hamburger (1)
  • MARCINIAK (3)
  • MDC Monaco (1)
  • Niemczyk (3)
  • Poznański Dom Aukcyjny (2)
  • Rzeszowski DA (2)
  • WCN (2)
  • Wójcicki (1)
Польша Дукат 1610 FB "Гданьск" на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
6849 $
Цена в валюте аукциона 6500 EUR
Польша Дукат 1610 FB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Дукат 1610 FB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
12281 $
Цена в валюте аукциона 54500 PLN
Польша Дукат 1610 FB "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша Дукат 1610 FB "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1610 FB "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша Дукат 1610 FB "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1610 FB "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Польша Дукат 1610 FB "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1610 FB "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Польша Дукат 1610 FB "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1610 FB "Гданьск" на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1610 FB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Дукат 1610 FB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1610 FB "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Дукат 1610 FB "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1610 FB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Дукат 1610 FB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1610 FB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Польша Дукат 1610 FB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1610 FB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша Дукат 1610 FB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1610 FB "Гданьск" на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1610 FB "Гданьск" на аукционе Künker - July 3, 2014
Продавец Künker
Дата 3 июля 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 1 марта 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1610 FB "Гданьск" на аукционе Aurea - December 7, 2013
Продавец Aurea
Дата 7 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1610 FB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Дукат 1610 FB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1610 FB "Гданьск" на аукционе Künker - September 27, 2006
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1610 FB "Гданьск" на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1610 FB "Гданьск" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Дукат 1610 FB "Гданьск" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1610 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Монеты Польши 1610 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом Дукат Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск