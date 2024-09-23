Дукат 1610 года FB "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1610 года "Гданьск" со знаком FB. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 334 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 54500 PLN. Торги состоялись 9 декабря 2022.

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