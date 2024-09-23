Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1610 года FB "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Дукат
- Год 1610
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1610 года "Гданьск" со знаком FB. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 334 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 54500 PLN. Торги состоялись 9 декабря 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
6849 $
Цена в валюте аукциона 6500 EUR
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aurea
Дата 7 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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