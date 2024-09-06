Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1612 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Дукат
- Год 1612
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1612 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 124 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 68000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
5450 $
Цена в валюте аукциона 21500 PLN
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
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Продавец Spink
Дата 15 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
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