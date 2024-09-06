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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1612 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Дукат 1612 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Дукат 1612 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Дукат
  • Год 1612
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1612 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 124 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 68000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.

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Польша Дукат 1612 "Гданьск" на аукционе Dorotheum - May 17, 2024
Продавец Dorotheum
Дата 17 мая 2024
Сохранность VF
Цена
4347 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Польша Дукат 1612 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Дукат 1612 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
5450 $
Цена в валюте аукциона 21500 PLN
Польша Дукат 1612 "Гданьск" на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1612 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Дукат 1612 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша Дукат 1612 "Гданьск" на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Дукат 1612 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Дукат 1612 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1612 "Гданьск" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 29, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1612 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Дукат 1612 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша Дукат 1612 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Дукат 1612 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1612 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Дукат 1612 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1612 "Гданьск" на аукционе Stack's - January 17, 2022
Польша Дукат 1612 "Гданьск" на аукционе Stack's - January 17, 2022
Продавец Stack's
Дата 17 января 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Польша Дукат 1612 "Гданьск" на аукционе Spink - January 15, 2022
Польша Дукат 1612 "Гданьск" на аукционе Spink - January 15, 2022
Продавец Spink
Дата 15 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1612 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Польша Дукат 1612 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1612 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша Дукат 1612 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Польша Дукат 1612 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Дукат 1612 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Дукат 1612 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Дукат 1612 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1612 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Польша Дукат 1612 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1612 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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