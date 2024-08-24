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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1590 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Дукат 1590 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Дукат 1590 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Auctiones GmbH

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Дукат
  • Год 1590
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1590 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 46000 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Дукат 1590 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Дукат 1590 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
9981 $
Цена в валюте аукциона 43500 PLN
Польша Дукат 1590 "Гданьск" на аукционе Naumann - May 7, 2023
Продавец Naumann
Дата 7 мая 2023
Сохранность VF
Цена
5045 $
Цена в валюте аукциона 4500 EUR
Польша Дукат 1590 "Гданьск" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша Дукат 1590 "Гданьск" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша Дукат 1590 "Гданьск" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша Дукат 1590 "Гданьск" на аукционе Dorotheum - November 18, 2022
Продавец Dorotheum
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1590 "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша Дукат 1590 "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1590 "Гданьск" на аукционе Stack's - June 3, 2022
Польша Дукат 1590 "Гданьск" на аукционе Stack's - June 3, 2022
Продавец Stack's
Дата 3 июня 2022
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Польша Дукат 1590 "Гданьск" на аукционе Heritage - May 7, 2021
Польша Дукат 1590 "Гданьск" на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша Дукат 1590 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Дукат 1590 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Дукат 1590 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Польша Дукат 1590 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность XF
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Польша Дукат 1590 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Польша Дукат 1590 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1590 "Гданьск" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1590 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Дукат 1590 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1590 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша Дукат 1590 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Дукат 1590 "Гданьск" на аукционе Solidus Numismatik - October 28, 2018
Продавец Solidus Numismatik
Дата 28 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1590 "Гданьск" на аукционе HERVERA - July 12, 2018
Продавец HERVERA
Дата 12 июля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1590 "Гданьск" на аукционе Soler y Llach - July 11, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 11 июля 2018
Сохранность AU
Цена
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Польша Дукат 1590 "Гданьск" на аукционе TimeLine Auctions - December 10, 2016
Продавец TimeLine Auctions
Дата 10 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
Польша Дукат 1590 "Гданьск" на аукционе Morton & Eden - December 2, 2016
Продавец Morton & Eden
Дата 2 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1590 "Гданьск" на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
Польша Дукат 1590 "Гданьск" на аукционе TimeLine Auctions - February 27, 2016
Продавец TimeLine Auctions
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1590 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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