Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1590 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Auctiones GmbH
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Дукат
- Год 1590
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1590 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 46000 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2011.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 3 июня 2022
Сохранность VF DETAILS PCGS
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность XF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 28 октября 2018
Сохранность XF
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Продавец HERVERA
Дата 12 июля 2018
Сохранность UNC
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Продавец Soler y Llach
Дата 11 июля 2018
Сохранность AU
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Продавец Morton & Eden
Дата 2 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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