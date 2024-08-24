Дукат 1631 года SB "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1631 года "Гданьск" со знаком SB. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6027 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 85000 EUR. Торги состоялись 17 марта 2011.

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