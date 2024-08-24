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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1631 года SB "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Дукат 1631 года SB "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Дукат 1631 года SB "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Дукат
  • Год 1631
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1631 года "Гданьск" со знаком SB. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6027 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 85000 EUR. Торги состоялись 17 марта 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Дукат 1631 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Дукат 1631 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
9483 $
Цена в валюте аукциона 38000 PLN
Польша Дукат 1631 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша Дукат 1631 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
12079 $
Цена в валюте аукциона 47000 PLN
Польша Дукат 1631 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Дукат 1631 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1631 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша Дукат 1631 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1631 SB "Гданьск" на аукционе Hess Divo - December 3, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 3 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1631 SB "Гданьск" на аукционе SINCONA - May 20, 2019
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1631 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Дукат 1631 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Польша Дукат 1631 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 7, 2018
Польша Дукат 1631 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 7, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 7 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1631 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Дукат 1631 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша Дукат 1631 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Дукат 1631 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша Дукат 1631 SB "Гданьск" на аукционе Heritage - April 23, 2018
Польша Дукат 1631 SB "Гданьск" на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Польша Дукат 1631 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Дукат 1631 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1631 SB "Гданьск" на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1631 SB "Гданьск" на аукционе Künker - June 23, 2016
Продавец Künker
Дата 23 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1631 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша Дукат 1631 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1631 SB "Гданьск" на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность AU
Цена
Польша Дукат 1631 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Дукат 1631 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1631 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша Дукат 1631 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1631 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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