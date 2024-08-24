Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1631 года SB "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Дукат
- Год 1631
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1631 года "Гданьск" со знаком SB. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6027 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 85000 EUR. Торги состоялись 17 марта 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
12079 $
Цена в валюте аукциона 47000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 3 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 7 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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