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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1590 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Дукат 1590 года "Литва" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Дукат 1590 года "Литва" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,57 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Дукат
  • Год 1590
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1590 года "Литва". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 257 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 330000 PLN. Торги состоялись 23 июня 2023.

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Польша Дукат 1590 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Дукат 1590 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
81712 $
Цена в валюте аукциона 330000 PLN
Польша Дукат 1590 "Литва" на аукционе Niemczyk - September 7, 2018
Польша Дукат 1590 "Литва" на аукционе Niemczyk - September 7, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 7 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
45704 $
Цена в валюте аукциона 170000 PLN
Польша Дукат 1590 "Литва" на аукционе Künker - October 1, 2015
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Дукат 1590 "Литва" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Дукат 1590 "Литва" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Дукат 1590 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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