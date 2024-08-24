Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1590 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,57 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Дукат
- Год 1590
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1590 года "Литва". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 257 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 330000 PLN. Торги состоялись 23 июня 2023.
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Продавец Niemczyk
Дата 7 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
45704 $
Цена в валюте аукциона 170000 PLN
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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