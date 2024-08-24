Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1612 года "Тип 1609-1613" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1612 года. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе
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