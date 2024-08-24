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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1612 года "Тип 1609-1613" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Дукат 1612 года "Тип 1609-1613" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Дукат 1612 года "Тип 1609-1613" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Дукат
  • Год 1612
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1612 года. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе

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Польша Дукат 1612 на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1612 на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1612 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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