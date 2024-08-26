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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1619 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Дукат 1619 года "Рига" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Дукат 1619 года "Рига" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Дукат
  • Год 1619
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1619 года "Рига". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24012 проданному на аукционе Stack's Bowers за 110000 USD. Торги состоялись 15 января 2023.

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Польша Дукат 1619 "Рига" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Польша Дукат 1619 "Рига" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
110000 $
Цена в валюте аукциона 110000 USD
Польша Дукат 1619 "Рига" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Дукат 1619 "Рига" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1619 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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