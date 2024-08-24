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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1630 года II "Торунь" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Дукат 1630 года II "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Дукат 1630 года II "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Дукат
  • Год 1630
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1630 года "Торунь" со знаком II. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 81 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 200000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.

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Польша Дукат 1630 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Польша Дукат 1630 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность XF
Цена
46357 $
Цена в валюте аукциона 180000 PLN
Польша Дукат 1630 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша Дукат 1630 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
48829 $
Цена в валюте аукциона 190000 PLN
Польша Дукат 1630 II "Торунь" на аукционе Heritage - April 23, 2018
Польша Дукат 1630 II "Торунь" на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Польша Дукат 1630 II "Торунь" на аукционе Spink - December 1, 2015
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1630 II "Торунь" на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 10 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1630 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша Дукат 1630 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1630 II "Торунь" на аукционе GGN - April 23, 2005
Польша Дукат 1630 II "Торунь" на аукционе GGN - April 23, 2005
Продавец GGN
Дата 23 апреля 2005
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Дукат 1630 II "Торунь" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Дукат 1630 II "Торунь" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1630 II "Торунь" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - May 28, 1911
Польша Дукат 1630 II "Торунь" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - May 28, 1911
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 28 мая 1911
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1630 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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