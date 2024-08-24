Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1630 года II "Торунь" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Дукат
- Год 1630
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1630 года "Торунь" со знаком II. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 81 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 200000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
48829 $
Цена в валюте аукциона 190000 PLN
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Spink
Дата 1 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец GGN
Дата 23 апреля 2005
Сохранность Нет оценки
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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