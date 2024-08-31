Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1588 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Felix Schiessinger
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Дукат
- Год 1588
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Рига
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1588 года "Рига". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 534 проданному на аукционе Otto Helbing за 500 Mark. Торги состоялись 24 апреля 1904.
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Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
500 ℳ︁
Цена в валюте аукциона 500 Mark
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
500 ℳ︁
Цена в валюте аукциона 500 Mark
Где продать?
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