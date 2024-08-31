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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1588 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Дукат 1588 года "Рига" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Дукат 1588 года "Рига" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Felix Schiessinger

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Дукат
  • Год 1588
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1588 года "Рига". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 534 проданному на аукционе Otto Helbing за 500 Mark. Торги состоялись 24 апреля 1904.

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Польша Дукат 1588 "Рига" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1588 "Рига" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1588 "Рига" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Дукат 1588 "Рига" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность F
Цена
Польша Дукат 1588 "Рига" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
500 ℳ︁
Цена в валюте аукциона 500 Mark
Польша Дукат 1588 "Рига" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
500 ℳ︁
Цена в валюте аукциона 500 Mark
Польша Дукат 1588 "Рига" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
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