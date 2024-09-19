Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1614 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Дукат
- Год 1614
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1614 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1048 проданному на аукционе Stack's Bowers за 126500 USD. Торги состоялись 24 апреля 2008.
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Продавец Stack's
Дата 3 июня 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 апреля 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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