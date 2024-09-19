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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1614 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Дукат 1614 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Дукат 1614 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Дукат
  • Год 1614
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1614 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1048 проданному на аукционе Stack's Bowers за 126500 USD. Торги состоялись 24 апреля 2008.

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Сохранность (слабы)
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Польша Дукат 1614 "Гданьск" на аукционе Aurea - June 3, 2023
Продавец Aurea
Дата 3 июня 2023
Сохранность XF
Цена
21770 $
Цена в валюте аукциона 480000 CZK
Польша Дукат 1614 "Гданьск" на аукционе Rauch - December 9, 2022
Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
26396 $
Цена в валюте аукциона 25000 EUR
Польша Дукат 1614 "Гданьск" на аукционе Stack's - June 3, 2022
Польша Дукат 1614 "Гданьск" на аукционе Stack's - June 3, 2022
Продавец Stack's
Дата 3 июня 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша Дукат 1614 "Гданьск" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1614 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша Дукат 1614 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1614 "Гданьск" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1614 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Дукат 1614 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1614 "Гданьск" на аукционе Heritage - September 9, 2019
Польша Дукат 1614 "Гданьск" на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Польша Дукат 1614 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Дукат 1614 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1614 "Гданьск" на аукционе Heritage - September 11, 2018
Польша Дукат 1614 "Гданьск" на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша Дукат 1614 "Гданьск" на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Польша Дукат 1614 "Гданьск" на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
Польша Дукат 1614 "Гданьск" на аукционе Heritage - April 23, 2018
Польша Дукат 1614 "Гданьск" на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша Дукат 1614 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша Дукат 1614 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Польша Дукат 1614 "Гданьск" на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Польша Дукат 1614 "Гданьск" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Польша Дукат 1614 "Гданьск" на аукционе Teutoburger - December 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1614 "Гданьск" на аукционе Stack's - April 25, 2008
Польша Дукат 1614 "Гданьск" на аукционе Stack's - April 25, 2008
Продавец Stack's
Дата 25 апреля 2008
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2007
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1614 "Гданьск" на аукционе Künker - October 9, 2001
Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1614 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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