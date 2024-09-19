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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1622 года SB "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Дукат 1622 года SB "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Дукат 1622 года SB "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Дукат
  • Год 1622
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1622 года "Гданьск" со знаком SB. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4396 проданному на аукционе Stack's Bowers за 18500 USD. Торги состоялись 16 января 2022.

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Польша Дукат 1622 SB "Гданьск" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
7063 $
Цена в валюте аукциона 6600 EUR
Польша Дукат 1622 SB "Гданьск" на аукционе Stack's - January 17, 2022
Польша Дукат 1622 SB "Гданьск" на аукционе Stack's - January 17, 2022
Продавец Stack's
Дата 17 января 2022
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
18500 $
Цена в валюте аукциона 18500 USD
Продавец WCN
Дата 5 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 июня 2006
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 декабря 2004
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 1996
Сохранность F
Цена
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Польша Дукат 1622 SB "Гданьск" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1622 SB "Гданьск" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1622 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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