Дукат 1622 года SB "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1622 года "Гданьск" со знаком SB. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4396 проданному на аукционе Stack's Bowers за 18500 USD. Торги состоялись 16 января 2022.

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