Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1622 года SB "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Дукат
- Год 1622
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1622 года "Гданьск" со знаком SB. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4396 проданному на аукционе Stack's Bowers за 18500 USD. Торги состоялись 16 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2022
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
18500 $
Цена в валюте аукциона 18500 USD
Где продать?
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