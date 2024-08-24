Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1609 года "Тип 1609-1613" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Дукат
- Год 1609
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1609 года. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 45 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 300000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
18000 $
Цена в валюте аукциона 18000 USD
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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