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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1609 года "Тип 1609-1613" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Дукат 1609 года "Тип 1609-1613" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Дукат 1609 года "Тип 1609-1613" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Дукат
  • Год 1609
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1609 года. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 45 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 300000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.

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Польша Дукат 1609 на аукционе Stack's - January 17, 2022
Польша Дукат 1609 на аукционе Stack's - January 17, 2022
Продавец Stack's
Дата 17 января 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
18000 $
Цена в валюте аукциона 18000 USD
Польша Дукат 1609 на аукционе Künker - June 26, 2019
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность XF
Цена
36373 $
Цена в валюте аукциона 32000 EUR
Польша Дукат 1609 на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша Дукат 1609 на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Дукат 1609 на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Дукат 1609 на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша Дукат 1609 на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1609 на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1609 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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