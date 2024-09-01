Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1621 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Дукат
- Год 1621
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1621 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 116 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 250000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.
Сохранность
- Все фирмы
- Niemczyk (3)
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
31874 $
Цена в валюте аукциона 130000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
69677 $
Цена в валюте аукциона 250000 PLN
Где продать?
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