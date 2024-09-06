Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1630 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1630 года. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 96 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 65000 EUR. Торги состоялись 29 июня 2021.
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
34000 $
Цена в валюте аукциона 34000 USD
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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