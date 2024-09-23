Дукат 1628 года SB "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1628 года "Гданьск" со знаком SB. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 97 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 22000 EUR. Торги состоялись 29 июня 2021.

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