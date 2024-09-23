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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1628 года SB "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Дукат 1628 года SB "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Дукат 1628 года SB "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Дукат
  • Год 1628
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1628 года "Гданьск" со знаком SB. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 97 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 22000 EUR. Торги состоялись 29 июня 2021.

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Польша Дукат 1628 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Дукат 1628 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
9248 $
Цена в валюте аукциона 39000 PLN
Польша Дукат 1628 SB "Гданьск" на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
26061 $
Цена в валюте аукциона 22000 EUR
Польша Дукат 1628 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша Дукат 1628 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1628 SB "Гданьск" на аукционе Stack's - August 13, 2014
Польша Дукат 1628 SB "Гданьск" на аукционе Stack's - August 13, 2014
Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Польша Дукат 1628 SB "Гданьск" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1628 SB "Гданьск" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1628 SB "Гданьск" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Дукат 1628 SB "Гданьск" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Дукат 1628 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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