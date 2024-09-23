Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1628 года SB "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Дукат
- Год 1628
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1628 года "Гданьск" со знаком SB. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 97 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 22000 EUR. Торги состоялись 29 июня 2021.
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Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
26061 $
Цена в валюте аукциона 22000 EUR
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Где продать?
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