Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1610 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Дукат
- Год 1610
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1610 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1362 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 24000 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Westfälische (1)
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
7888 $
Цена в валюте аукциона 7500 EUR
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2017
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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