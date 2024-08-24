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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1610 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Дукат 1610 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Дукат 1610 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Дукат
  • Год 1610
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1610 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1362 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 24000 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Westfälische (1)
Польша Дукат 1610 "Гданьск" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
25545 $
Цена в валюте аукциона 24000 EUR
Польша Дукат 1610 "Гданьск" на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
7888 $
Цена в валюте аукциона 7500 EUR
Польша Дукат 1610 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Дукат 1610 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1610 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Дукат 1610 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1610 "Гданьск" на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Дукат 1610 "Гданьск" на аукционе Aurea - June 5, 2021
Продавец Aurea
Дата 5 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1610 "Гданьск" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша Дукат 1610 "Гданьск" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1610 "Гданьск" на аукционе Schulman - October 22, 2020
Продавец Schulman
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1610 "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Польша Дукат 1610 "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1610 "Гданьск" на аукционе Künker - June 26, 2019
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1610 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Польша Дукат 1610 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1610 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Дукат 1610 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1610 "Гданьск" на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Польша Дукат 1610 "Гданьск" на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1610 "Гданьск" на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1610 "Гданьск" на аукционе Heritage Eur - November 17, 2017
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2017
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Польша Дукат 1610 "Гданьск" на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1610 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Дукат 1610 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1610 "Гданьск" на аукционе WAG - October 11, 2015
Продавец WAG
Дата 11 октября 2015
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1610 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша Дукат 1610 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1610 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша Дукат 1610 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1610 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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