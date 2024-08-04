Трояк (3 гроша) 1588 года ID "Олькушский монетный двор". "CR" перед короной (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1588 года "Олькушский монетный двор" со знаком ID. "CR" перед короной. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 296 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 10500 PLN. Торги состоялись 5 июня 2010.

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