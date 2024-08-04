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Трояк (3 гроша) 1588 года ID "Олькушский монетный двор". "CR" перед короной (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Разновидность: "CR" перед короной
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1588
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Олькуш
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1588 года "Олькушский монетный двор" со знаком ID. "CR" перед короной. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 296 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 10500 PLN. Торги состоялись 5 июня 2010.
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