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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1588 года ID "Олькушский монетный двор". "CR" перед короной (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Разновидность: "CR" перед короной

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1588 года ID "Олькушский монетный двор" "CR" перед короной - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1588 года ID "Олькушский монетный двор" "CR" перед короной - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1588
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1588 года "Олькушский монетный двор" со знаком ID. "CR" перед короной. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 296 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 10500 PLN. Торги состоялись 5 июня 2010.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • WCN (1)
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
2711 $
Цена в валюте аукциона 12000 PLN
Продавец WCN
Дата 5 июня 2010
Сохранность XF
Цена
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