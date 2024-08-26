Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1588 года ID "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1588 года "Познаньский монетный двор" со знаком ID. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7153 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 460 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.
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