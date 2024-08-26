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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1588 года ID "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1588 года ID "Познаньский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1588 года ID "Познаньский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1588
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1588 года "Познаньский монетный двор" со знаком ID. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7153 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 460 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • WCN (1)
  • Wójcicki (1)
Польша Шеляг 1588 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1588 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
115 $
Цена в валюте аукциона 460 PLN
Польша Шеляг 1588 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шеляг 1588 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1588 "Познаньский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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