Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1588 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Stary Sklep
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,13 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1588
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Рига
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1588 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1568 проданному на аукционе Jean ELSEN & ses Fils s.a. за 480 EUR. Торги состоялись 23 марта 2018.
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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