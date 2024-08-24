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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1588 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1588 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1588 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Stary Sklep

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1588
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1588 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1568 проданному на аукционе Jean ELSEN & ses Fils s.a. за 480 EUR. Торги состоялись 23 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (4)
  • WDA - MiM (3)
  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность VF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 95 PLN
Польша Шеляг 1588 "Рига" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Шеляг 1588 "Рига" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша Шеляг 1588 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1588 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1588 "Рига" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша Шеляг 1588 "Рига" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1588 "Рига" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шеляг 1588 "Рига" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1588 "Рига" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша Шеляг 1588 "Рига" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1588 "Рига" на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1588 "Рига" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Польша Шеляг 1588 "Рига" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1588 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Шеляг 1588 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1588 "Рига" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша Шеляг 1588 "Рига" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1588 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша Шеляг 1588 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1588 "Рига" на аукционе Stare Monety - December 7, 2018
Польша Шеляг 1588 "Рига" на аукционе Stare Monety - December 7, 2018
Продавец Stare Monety
Дата 7 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Польша Шеляг 1588 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Шеляг 1588 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Шеляг 1588 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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