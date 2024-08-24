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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1588 года ID "Олькушский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1588 года ID "Олькушский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1588 года ID "Олькушский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1588
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1588 года "Олькушский монетный двор" со знаком ID. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 209 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 3200 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность VF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша Шеляг 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша Шеляг 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 45 PLN
Польша Шеляг 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Шеляг 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Шеляг 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Шеляг 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша Шеляг 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша Шеляг 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Шеляг 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Шеляг 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Польша Шеляг 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша Шеляг 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Шеляг 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Шеляг 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша Шеляг 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша Шеляг 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша Шеляг 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1588 "Олькушский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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