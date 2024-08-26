Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1588 года ID "Олькушский монетный двор". Надпись "M D L" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Разновидность: Надпись "M D L"
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1588
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Олькуш
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1588 года "Олькушский монетный двор" со знаком ID. Надпись "M D L". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 307 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 12000 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
999 $
Цена в валюте аукциона 4000 PLN
Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU
Цена
1394 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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