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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1588 года ID "Олькушский монетный двор". Надпись "M D L" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Разновидность: Надпись "M D L"

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1588 года ID "Олькушский монетный двор" Надпись "M D L" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1588 года ID "Олькушский монетный двор" Надпись "M D L" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1588
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1588 года "Олькушский монетный двор" со знаком ID. Надпись "M D L". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 307 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 12000 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
999 $
Цена в валюте аукциона 4000 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Pegasus Auctions - June 4, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU
Цена
1394 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 1 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
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