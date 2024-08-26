Трояк (3 гроша) 1588 года ID "Олькушский монетный двор". Надпись "M D L" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1588 года "Олькушский монетный двор" со знаком ID. Надпись "M D L". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 307 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 12000 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность UNC (7) AU (3) XF (22) VF (12) Сохранность (слабы) MS62 (2) AU58 (1) DETAILS (2) Сервис NGC (4) PCGS (1)

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