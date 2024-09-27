Трояк (3 гроша) 1588 года ID "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1588 года "Познаньский монетный двор" со знаком ID. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 551 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny & Podlaski Gabinet Numizmatyczny за 3200 PLN. Торги состоялись 19 января 2013.

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