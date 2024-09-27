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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1588 года ID "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1588 года ID "Познаньский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1588 года ID "Познаньский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1588
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (88) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1588 года "Познаньский монетный двор" со знаком ID. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 551 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny & Podlaski Gabinet Numizmatyczny за 3200 PLN. Торги состоялись 19 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
312 $
Цена в валюте аукциона 1250 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Rauch - February 27, 2023
Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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