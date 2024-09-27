Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1588 года ID "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1588
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (88) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1588 года "Познаньский монетный двор" со знаком ID. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 551 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny & Podlaski Gabinet Numizmatyczny за 3200 PLN. Торги состоялись 19 января 2013.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
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Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
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Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
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Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
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Продавец Stare Monety
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Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
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