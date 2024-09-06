Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1588 года ID "Олькушский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1588
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Олькуш
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1588 года "Олькушский монетный двор" со знаком ID. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 309 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3400 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- GGN (2)
- Künker (2)
- MARCINIAK (3)
- Niemczyk (3)
- Numedux (2)
- Numisbalt (1)
- Numision (1)
- Poznański Dom Aukcyjny (2)
- Solidus Numismatik (1)
- WCN (14)
- WDA - MiM (1)
- Wójcicki (2)
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numedux
Дата 13 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 1 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Solidus Numismatik
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи Трояк (3 гроша) 1588 "Олькушский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск