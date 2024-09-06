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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1588 года ID "Олькушский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1588 года ID "Олькушский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1588 года ID "Олькушский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1588
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1588 года "Олькушский монетный двор" со знаком ID. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 309 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3400 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Продавец WCN
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
251 $
Цена в валюте аукциона 1000 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Numision - November 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Numision - November 25, 2023
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Numedux - March 13, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Numedux - March 13, 2021
Продавец Numedux
Дата 13 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Künker - December 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Solidus Numismatik - November 24, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1588 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность XF
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