Трояк (3 гроша) 1588 года ID "Олькушский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1588 года "Олькушский монетный двор" со знаком ID. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 309 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3400 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.

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