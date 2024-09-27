Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1588 года "Олькушский монетный двор". Полная дата "1588" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Разновидность: Полная дата "1588"
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,03 гр
- Диаметр 20,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1588
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Олькуш
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1588 года "Олькушский монетный двор". Полная дата "1588". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6145 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 28000 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
2582 $
Цена в валюте аукциона 11250 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VG
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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