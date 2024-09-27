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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1588 года "Олькушский монетный двор". Полная дата "1588" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Разновидность: Полная дата "1588"

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1588 года "Олькушский монетный двор" Полная дата "1588" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1588 года "Олькушский монетный двор" Полная дата "1588" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,03 гр
  • Диаметр 20,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1588
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1588 года "Олькушский монетный двор". Полная дата "1588". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6145 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 28000 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

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Польша Трояк (3 гроша) 1588 "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1588 "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
6987 $
Цена в валюте аукциона 28000 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1588 "Олькушский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1588 "Олькушский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
2582 $
Цена в валюте аукциона 11250 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1588 "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1588 "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VG
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Трояк (3 гроша) 1588 "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2010
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 "Олькушский монетный двор" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Трояк (3 гроша) 1588 "Олькушский монетный двор" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 20 ноября 1993
Сохранность XF
Цена
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