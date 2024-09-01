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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1588 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1588 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1588 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1588
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (276)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1588 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 320 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3200 PLN. Торги состоялись 14 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 "Рига" на аукционе NUMIS Klitończyk - July 4, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1588 "Рига" на аукционе NUMIS Klitończyk - July 4, 2024
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 410 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1588 "Рига" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1588 "Рига" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1588 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1588 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1588 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 "Рига" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1588 "Рига" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1588 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1588 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 "Рига" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1588 "Рига" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 "Рига" на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1588 "Рига" на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 "Рига" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1588 "Рига" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 "Рига" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1588 "Рига" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 "Рига" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1588 "Рига" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1588 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1588 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1588 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 "Рига" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1588 "Рига" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1588 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 "Рига" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1588 "Рига" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1588 "Рига" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1588 "Рига" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
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Где купить?
Польша Трояк (3 гроша) 1588 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1588 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону
Польша Трояк (3 гроша) 1588 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1588 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

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