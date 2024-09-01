Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1588 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1588
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Рига
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (276)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1588 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 320 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3200 PLN. Торги состоялись 14 июня 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Bereska (1)
- Coins.ee (4)
- COINSNET (3)
- Dom Aukcyjny Art Magnat (3)
- Emporium Hamburg (1)
- GGN (4)
- Golden Lion (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Heritage (1)
- Janas (2)
- Jean ELSEN (1)
- JMPG (4)
- Karbownik (1)
- Katz (3)
- Kroha (1)
- Künker (7)
- Leu (1)
- Macho & Chlapovič (1)
- MARCINIAK (35)
- Naumann (1)
- Niemczyk (42)
- Numedux (11)
- Numimarket (2)
- NUMIS Klitończyk (1)
- Numis Poland (1)
- Numisbalt (14)
- PDA & PGN (2)
- Pegasus Auctions (1)
- Pesek Auctions (1)
- Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
- Poznański Dom Aukcyjny (8)
- Provenance Auctions (1)
- Rauch (5)
- Rhenumis (1)
- Rzeszowski DA (9)
- Savoca Numismatik (2)
- Sonntag (1)
- Stary Sklep (23)
- Tempus (1)
- Teutoburger (1)
- WCN (56)
- WDA - MiM (5)
- Wójcicki (11)
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 14
Где купить?
Где продать?
Для продажи Трояк (3 гроша) 1588 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск