Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1608 года "Тип 1587-1614" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,37 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Денарий
- Год 1608
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1608 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2200 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1100 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 мая 2021
Сохранность XF
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Где продать?
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