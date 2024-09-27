Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1608 года "Тип 1587-1614" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Денарий 1608 года "Тип 1587-1614" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Денарий 1608 года "Тип 1587-1614" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Денарий
  • Год 1608
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1608 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2200 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1100 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • GGN (1)
  • Janas (1)
  • MARCINIAK (8)
  • Niemczyk (1)
  • Numedux (2)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rzeszowski DA (5)
  • WCN (15)
  • WDA - MiM (4)
  • Wójcicki (5)
Польша Денарий 1608 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Денарий 1608 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша Денарий 1608 на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Денарий 1608 на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 370 PLN
Польша Денарий 1608 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Денарий 1608 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1608 на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша Денарий 1608 на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1608 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Денарий 1608 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1608 на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Денарий 1608 на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1608 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Денарий 1608 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1608 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Денарий 1608 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1608 на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Денарий 1608 на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1608 на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша Денарий 1608 на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1608 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Денарий 1608 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1608 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Денарий 1608 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Польша Денарий 1608 на аукционе Numedux - September 24, 2022
Польша Денарий 1608 на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1608 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Денарий 1608 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1608 на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша Денарий 1608 на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1608 на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша Денарий 1608 на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1608 на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Польша Денарий 1608 на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1608 на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша Денарий 1608 на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1608 на аукционе Rzeszowski DA - May 13, 2021
Польша Денарий 1608 на аукционе Rzeszowski DA - May 13, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 мая 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1608 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша Денарий 1608 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Денарий 1608 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Монеты Польши 1608 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Денарий Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск