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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1606 года "Тип 1587-1614" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Денарий 1606 года "Тип 1587-1614" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Денарий 1606 года "Тип 1587-1614" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Денарий
  • Год 1606
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1606 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 483 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 850 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность VF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 95 PLN
Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 350 PLN
Польша Денарий 1606 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Денарий 1606 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1606 на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Денарий 1606 на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1606 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Денарий 1606 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1606 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Денарий 1606 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Денарий 1606 на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Денарий 1606 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Денарий 1606 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1606 на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Денарий 1606 на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1606 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Денарий 1606 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1606 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Денарий 1606 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1606 на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша Денарий 1606 на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Денарий 1606 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Денарий 1606 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1606 на аукционе Numedux - May 16, 2022
Польша Денарий 1606 на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1606 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Денарий 1606 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1606 на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Польша Денарий 1606 на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Денарий 1606 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша Денарий 1606 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1606 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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