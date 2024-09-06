Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1606 года "Тип 1587-1614" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,37 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Денарий
- Год 1606
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1606 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 483 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 850 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
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