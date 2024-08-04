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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1609 года "Тип 1587-1614" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Денарий 1609 года "Тип 1587-1614" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Денарий 1609 года "Тип 1587-1614" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Денарий
  • Год 1609
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1609 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 325 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 460 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Денарий 1609 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Польша Денарий 1609 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 320 CZK
Польша Денарий 1609 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Денарий 1609 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша Денарий 1609 на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Денарий 1609 на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Денарий 1609 на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Денарий 1609 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Денарий 1609 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1609 на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Денарий 1609 на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1609 на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Денарий 1609 на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1609 на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Денарий 1609 на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Польша Денарий 1609 на аукционе Numismad - April 15, 2023
Польша Денарий 1609 на аукционе Numismad - April 15, 2023
Продавец Numismad
Дата 15 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Денарий 1609 на аукционе Roma Numismatics - November 25, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1609 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Денарий 1609 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1609 на аукционе Numedux - May 16, 2022
Польша Денарий 1609 на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1609 на аукционе Numedux - May 16, 2022
Польша Денарий 1609 на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1609 на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Денарий 1609 на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1609 на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша Денарий 1609 на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Польша Денарий 1609 на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша Денарий 1609 на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Денарий 1609 на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Польша Денарий 1609 на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1609 на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Польша Денарий 1609 на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1609 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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