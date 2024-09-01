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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1619 года "Краковский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Денарий 1619 года "Краковский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Денарий 1619 года "Краковский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,45 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Денарий
  • Год 1619
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1619 года "Краковский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 208 проданному на аукционе WDA - MiM за 3650 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2018.

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Польша Денарий 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Денарий 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Польша Денарий 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Денарий 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
642 $
Цена в валюте аукциона 2600 PLN
Польша Денарий 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Денарий 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Денарий 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Денарий 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Денарий 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Денарий 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша Денарий 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе Numision - December 10, 2022
Польша Денарий 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе Numision - December 10, 2022
Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша Денарий 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша Денарий 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Денарий 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Денарий 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Денарий 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Денарий 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Денарий 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Денарий 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Денарий 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша Денарий 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Денарий 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Польша Денарий 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Денарий 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Денарий 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша Денарий 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Польша Денарий 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Польша Денарий 1619 "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1619 "Краковский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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