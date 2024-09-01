Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1619 года "Краковский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,45 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Денарий
- Год 1619
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1619 года "Краковский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 208 проданному на аукционе WDA - MiM за 3650 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2018.
Сохранность
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
642 $
Цена в валюте аукциона 2600 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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