Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1607 года "Тип 1587-1614" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Stary Sklep
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,37 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Денарий
- Год 1607
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1607 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 324 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 550 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 6 ноября 2020
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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