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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1607 года "Тип 1587-1614" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Денарий 1607 года "Тип 1587-1614" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Денарий 1607 года "Тип 1587-1614" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Stary Sklep

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Денарий
  • Год 1607
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1607 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 324 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 550 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stary Sklep (1)
  • WCN (13)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (1)
Польша Денарий 1607 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Денарий 1607 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша Денарий 1607 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Денарий 1607 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша Денарий 1607 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Денарий 1607 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1607 на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Денарий 1607 на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1607 на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Денарий 1607 на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1607 на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша Денарий 1607 на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1607 на аукционе Numedux - May 16, 2022
Польша Денарий 1607 на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1607 на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Денарий 1607 на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1607 на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Польша Денарий 1607 на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Денарий 1607 на аукционе Numedux - May 30, 2021
Польша Денарий 1607 на аукционе Numedux - May 30, 2021
Продавец Numedux
Дата 30 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1607 на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Денарий 1607 на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1607 на аукционе Numedux - November 6, 2020
Польша Денарий 1607 на аукционе Numedux - November 6, 2020
Продавец Numedux
Дата 6 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1607 на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Польша Денарий 1607 на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1607 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Денарий 1607 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 23 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1607 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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