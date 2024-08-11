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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1622 года "Краковский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Денарий 1622 года "Краковский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Денарий 1622 года "Краковский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,45 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Денарий
  • Год 1622
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1622 года "Краковский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 179 проданному на аукционе WDA - MiM за 1500 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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Польша Денарий 1622 "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Денарий 1622 "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность VF
Цена
152 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Польша Денарий 1622 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша Денарий 1622 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Продавец WCN
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1622 "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Денарий 1622 "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Денарий 1622 "Краковский монетный двор" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Денарий 1622 "Краковский монетный двор" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Денарий 1622 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Денарий 1622 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1622 "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша Денарий 1622 "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1622 "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша Денарий 1622 "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Денарий 1622 "Краковский монетный двор" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Денарий 1622 "Краковский монетный двор" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1622 "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша Денарий 1622 "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1622 "Краковский монетный двор" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1622 "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Денарий 1622 "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1622 "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Денарий 1622 "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1622 "Краковский монетный двор" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1622 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Денарий 1622 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Денарий 1622 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Денарий 1622 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1622 "Краковский монетный двор" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Денарий 1622 "Краковский монетный двор" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Денарий 1622 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Денарий 1622 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1622 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Денарий 1622 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1622 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Денарий 1622 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1622 "Краковский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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