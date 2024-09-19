Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1591 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,37 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Денарий
- Год 1591
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1591 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 427 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 750 PLN. Торги состоялись 10 ноября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 480 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец GGN
Дата 15 ноября 2008
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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