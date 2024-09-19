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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1591 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Денарий 1591 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Денарий 1591 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Денарий
  • Год 1591
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1591 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 427 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 750 PLN. Торги состоялись 10 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Niemczyk (1)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (5)
  • WDA - MiM (5)
  • Wójcicki (2)
Польша Денарий 1591 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Денарий 1591 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Польша Денарий 1591 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Денарий 1591 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 480 PLN
Польша Денарий 1591 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша Денарий 1591 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1591 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Денарий 1591 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1591 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Денарий 1591 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1591 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша Денарий 1591 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1591 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша Денарий 1591 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Денарий 1591 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша Денарий 1591 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1591 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Польша Денарий 1591 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1591 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Денарий 1591 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1591 "Гданьск" на аукционе Aurea - December 10, 2015
Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Польша Денарий 1591 "Гданьск" на аукционе GGN - November 15, 2008
Польша Денарий 1591 "Гданьск" на аукционе GGN - November 15, 2008
Продавец GGN
Дата 15 ноября 2008
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2007
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1591 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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