Денарий 1604 года CWF "Тип 1588-1612" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1604 года со знаком CWF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 267 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4000 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2010.

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