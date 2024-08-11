Денарий 1591 года CWF "Тип 1588-1612" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1591 года со знаком CWF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 286 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1200 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2009.

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