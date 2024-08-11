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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1591 года CWF "Тип 1588-1612" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Денарий 1591 года CWF "Тип 1588-1612" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Денарий 1591 года CWF "Тип 1588-1612" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Денарий
  • Год 1591
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1591 года со знаком CWF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 286 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1200 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2009.

Сохранность
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  • KM NUMIS (1)
  • WCN (4)
Польша Денарий 1591 CWF на аукционе KM NUMIS - November 16, 2021
Польша Денарий 1591 CWF на аукционе KM NUMIS - November 16, 2021
Продавец KM NUMIS
Дата 16 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 3000 CZK
Продавец WCN
Дата 10 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
367 $
Цена в валюте аукциона 1200 PLN
Продавец WCN
Дата 14 ноября 2009
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 23 мая 1998
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 1996
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Денарий 1591 CWF на аукционе GGN - July 31, 1992
Польша Денарий 1591 CWF на аукционе GGN - July 31, 1992
Продавец GGN
Дата 31 июля 1992
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Денарий 1591 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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