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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1610 года "Тип 1587-1614" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Денарий 1610 года "Тип 1587-1614" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Денарий 1610 года "Тип 1587-1614" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Денарий
  • Год 1610
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1610 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 380 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 520 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2008.

Сохранность
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  • Emporium Hamburg (2)
  • GGN (1)
  • MARCINIAK (6)
  • Rzeszowski DA (5)
  • WCN (12)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (2)
Польша Денарий 1610 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Денарий 1610 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша Денарий 1610 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Денарий 1610 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Денарий 1610 на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Денарий 1610 на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 190 PLN
Польша Денарий 1610 на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Денарий 1610 на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1610 на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Денарий 1610 на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1610 на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Денарий 1610 на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1610 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Денарий 1610 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1610 на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Денарий 1610 на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1610 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Денарий 1610 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1610 на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша Денарий 1610 на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1610 на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша Денарий 1610 на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1610 на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Денарий 1610 на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1610 на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Денарий 1610 на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1610 на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Польша Денарий 1610 на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1610 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Денарий 1610 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1610 на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2012
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2012
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 25 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1610 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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