Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1610 года "Тип 1587-1614" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,37 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Денарий
- Год 1610
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1610 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 380 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 520 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2008.
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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