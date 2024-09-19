Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1602 года "Тип 1587-1614" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1602 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1426 проданному на аукционе Aurea Numismatika за 380 CZK. Торги состоялись 1 июня 2020.
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