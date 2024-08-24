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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1590 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Денарий 1590 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Денарий 1590 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Aurea Numismatika

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Денарий
  • Год 1590
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1590 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 217 проданному на аукционе WDA - MiM за 4100 PLN. Торги состоялись 1 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Rzeszowski DA (1)
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  • Tempus (1)
  • WCN (10)
  • WDA - MiM (10)
Польша Денарий 1590 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Денарий 1590 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Польша Денарий 1590 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Денарий 1590 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
413 $
Цена в валюте аукциона 1650 PLN
Польша Денарий 1590 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша Денарий 1590 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1590 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Денарий 1590 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша Денарий 1590 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Денарий 1590 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1590 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша Денарий 1590 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1590 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша Денарий 1590 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1590 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Денарий 1590 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша Денарий 1590 "Гданьск" на аукционе Numedux - January 28, 2022
Польша Денарий 1590 "Гданьск" на аукционе Numedux - January 28, 2022
Продавец Numedux
Дата 28 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1590 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша Денарий 1590 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1590 "Гданьск" на аукционе Cieszyńskie CN - October 24, 2021
Польша Денарий 1590 "Гданьск" на аукционе Cieszyńskie CN - October 24, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 24 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1590 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша Денарий 1590 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Денарий 1590 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша Денарий 1590 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1590 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша Денарий 1590 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1590 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша Денарий 1590 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Денарий 1590 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Денарий 1590 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1590 "Гданьск" на аукционе Tempus - August 31, 2020
Польша Денарий 1590 "Гданьск" на аукционе Tempus - August 31, 2020
Продавец Tempus
Дата 31 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1590 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша Денарий 1590 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша Денарий 1590 "Гданьск" на аукционе Janas - March 21, 2020
Польша Денарий 1590 "Гданьск" на аукционе Janas - March 21, 2020
Продавец Janas
Дата 21 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1590 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Польша Денарий 1590 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1590 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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