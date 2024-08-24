Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1590 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Aurea Numismatika
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,37 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Денарий
- Год 1590
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1590 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 217 проданному на аукционе WDA - MiM за 4100 PLN. Торги состоялись 1 июня 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
413 $
Цена в валюте аукциона 1650 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Numedux
Дата 28 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 24 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tempus
Дата 31 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Где продать?
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