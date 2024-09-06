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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1611 года "Тип 1587-1614" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Денарий 1611 года "Тип 1587-1614" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Денарий 1611 года "Тип 1587-1614" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Денарий
  • Год 1611
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1611 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 484 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2400 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

Сохранность
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  • Katz (1)
  • MARCINIAK (3)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • WCN (2)
  • Wójcicki (2)
Польша Денарий 1611 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Денарий 1611 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша Денарий 1611 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Денарий 1611 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Польша Денарий 1611 на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Польша Денарий 1611 на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1611 на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Денарий 1611 на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1611 на аукционе Katz - November 30, 2019
Продавец Katz
Дата 30 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Денарий 1611 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Денарий 1611 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1611 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Денарий 1611 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 мая 1994
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Денарий 1611 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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