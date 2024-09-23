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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1624 года "Краковский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Денарий 1624 года "Краковский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Денарий 1624 года "Краковский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,45 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Денарий
  • Год 1624
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1624 года "Краковский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 403 проданному на аукционе WDA - MiM за 1350 PLN. Торги состоялись 24 октября 2020.

Сохранность
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  • Wójcicki (2)
Польша Денарий 1624 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Денарий 1624 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Польша Денарий 1624 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша Денарий 1624 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
113 $
Цена в валюте аукциона 450 PLN
Польша Денарий 1624 "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша Денарий 1624 "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1624 "Краковский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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