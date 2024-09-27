Денарий 1612 года W "Тип 1588-1612" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1612 года со знаком W. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 900 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 2200 PLN. Торги состоялись 24 марта 2023.

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