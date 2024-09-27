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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1612 года W "Тип 1588-1612" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Денарий 1612 года W "Тип 1588-1612" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Денарий 1612 года W "Тип 1588-1612" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Денарий
  • Год 1612
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1612 года со знаком W. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 900 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 2200 PLN. Торги состоялись 24 марта 2023.

Сохранность
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Польша Денарий 1612 W на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Денарий 1612 W на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

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