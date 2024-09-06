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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1623 года "Краковский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Денарий 1623 года "Краковский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Денарий 1623 года "Краковский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,45 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Денарий
  • Год 1623
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1623 года "Краковский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 334 проданному на аукционе WDA - MiM за 1300 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • WCN (11)
  • WDA - MiM (6)
  • Wójcicki (2)
Польша Денарий 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Денарий 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша Денарий 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Денарий 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша Денарий 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша Денарий 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Денарий 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Польша Денарий 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Денарий 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Денарий 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Денарий 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша Денарий 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Денарий 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша Денарий 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Денарий 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша Денарий 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Денарий 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша Денарий 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе Janas - March 21, 2020
Польша Денарий 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе Janas - March 21, 2020
Продавец Janas
Дата 21 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Денарий 1623 "Краковский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 июня 2010
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 декабря 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1623 "Краковский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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