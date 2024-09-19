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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1620 года "Краковский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Денарий 1620 года "Краковский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Денарий 1620 года "Краковский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,45 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Денарий
  • Год 1620
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1620 года "Краковский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 401 проданному на аукционе WDA - MiM за 3400 PLN. Торги состоялись 24 октября 2020.

Сохранность
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  • Wójcicki (3)
Польша Денарий 1620 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Денарий 1620 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Польша Денарий 1620 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Денарий 1620 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
158 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Польша Денарий 1620 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Денарий 1620 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 14 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Денарий 1620 "Краковский монетный двор" на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Денарий 1620 "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша Денарий 1620 "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1620 "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша Денарий 1620 "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2010
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1620 "Краковский монетный двор" на аукционе GGN - April 18, 1998
Польша Денарий 1620 "Краковский монетный двор" на аукционе GGN - April 18, 1998
Продавец GGN
Дата 18 апреля 1998
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1620 "Краковский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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