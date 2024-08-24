Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1602 года CWF "Тип 1588-1612". Полная дата "1602" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Разновидность: Полная дата "1602"
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,37 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Денарий
- Год 1602
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Всхова
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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