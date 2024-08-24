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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1602 года CWF "Тип 1588-1612". Полная дата "1602" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Разновидность: Полная дата "1602"

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Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Денарий
  • Год 1602
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

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