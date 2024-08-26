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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1609 года W "Тип 1587-1609" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Денарий 1609 года W "Тип 1587-1609" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Денарий 1609 года W "Тип 1587-1609" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Денарий
  • Год 1609
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1609 года со знаком W. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 418 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 1900 PLN. Торги состоялись 24 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Денарий 1609 W на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Денарий 1609 W на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Польша Денарий 1609 W на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Денарий 1609 W на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Польша Денарий 1609 W на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Денарий 1609 W на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Польша Денарий 1609 W на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Денарий 1609 W на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Денарий 1609 W на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Денарий 1609 W на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша Денарий 1609 W на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Денарий 1609 W на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1609 W на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Денарий 1609 W на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1609 W на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Денарий 1609 W на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Денарий 1609 W на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Денарий 1609 W на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Польша Денарий 1609 W на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Денарий 1609 W на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1609 W на аукционе Solidus Numismatik - February 7, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 7 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1609 W на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша Денарий 1609 W на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша Денарий 1609 W на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша Денарий 1609 W на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Денарий 1609 W на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша Денарий 1609 W на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Денарий 1609 W на аукционе Numedux - September 24, 2022
Польша Денарий 1609 W на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1609 W на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша Денарий 1609 W на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1609 W на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша Денарий 1609 W на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1609 W на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша Денарий 1609 W на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1609 W на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Польша Денарий 1609 W на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1609 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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