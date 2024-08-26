Денарий 1609 года W "Тип 1587-1609" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1609 года со знаком W. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 418 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 1900 PLN. Торги состоялись 24 сентября 2022.

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