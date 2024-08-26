Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1609 года W "Тип 1587-1609" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,37 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Денарий
- Год 1609
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Всхова
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1609 года со знаком W. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 418 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 1900 PLN. Торги состоялись 24 сентября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 7 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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