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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1603 года "Тип 1587-1614" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Денарий 1603 года "Тип 1587-1614" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Денарий 1603 года "Тип 1587-1614" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Денарий
  • Год 1603
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1603 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 210 проданному на аукционе WDA - MiM за 3200 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Денарий 1603 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Польша Денарий 1603 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
156 $
Цена в валюте аукциона 3600 CZK
Польша Денарий 1603 на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Денарий 1603 на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
811 $
Цена в валюте аукциона 3200 PLN
Польша Денарий 1603 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Денарий 1603 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1603 на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Денарий 1603 на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1603 на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Денарий 1603 на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Денарий 1603 на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Денарий 1603 на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1603 на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Денарий 1603 на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1603 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Денарий 1603 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1603 на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Денарий 1603 на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1603 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Денарий 1603 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1603 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Денарий 1603 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1603 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Денарий 1603 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1603 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Денарий 1603 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1603 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Денарий 1603 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1603 на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша Денарий 1603 на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1603 на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Польша Денарий 1603 на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1603 на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша Денарий 1603 на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Денарий 1603 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Денарий 1603 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1603 на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша Денарий 1603 на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1603 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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