Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1603 года "Тип 1587-1614" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,37 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Денарий
- Год 1603
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1603 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 210 проданному на аукционе WDA - MiM за 3200 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2018.
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность MS62 NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
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Где продать?
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