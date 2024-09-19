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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1603 года CWF "Тип 1588-1612" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Денарий 1603 года CWF "Тип 1588-1612" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Денарий 1603 года CWF "Тип 1588-1612" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Денарий
  • Год 1603
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1603 года со знаком CWF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 287 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 8000 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Денарий 1603 CWF на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Денарий 1603 CWF на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность VF
Цена
209 $
Цена в валюте аукциона 825 PLN
Польша Денарий 1603 CWF на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Денарий 1603 CWF на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность VF
Цена
164 $
Цена в валюте аукциона 720 PLN
Польша Денарий 1603 CWF на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Денарий 1603 CWF на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1603 CWF на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Денарий 1603 CWF на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1603 CWF на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Денарий 1603 CWF на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1603 CWF на аукционе Solidus Numismatik - February 7, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 7 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1603 CWF на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша Денарий 1603 CWF на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1603 CWF на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша Денарий 1603 CWF на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1603 CWF на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша Денарий 1603 CWF на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1603 CWF на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Польша Денарий 1603 CWF на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1603 CWF на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Денарий 1603 CWF на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1603 CWF на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша Денарий 1603 CWF на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1603 CWF на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Денарий 1603 CWF на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1603 CWF на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Польша Денарий 1603 CWF на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1603 CWF на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша Денарий 1603 CWF на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность XF45 NGC
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи Денарий 1603 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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