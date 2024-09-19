Денарий 1603 года CWF "Тип 1588-1612" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1603 года со знаком CWF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 287 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 8000 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2009.

Сохранность XF (10) VF (16) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) XF45 (1) Сервис NGC (1)

Продавец Все фирмы

COINSNET (1)

GGN (2)

MARCINIAK (2)

Niemczyk (1)

Poznański Dom Aukcyjny (2)

Rzeszowski DA (2)

Solidus Numismatik (1)

WCN (11)

WDA - MiM (5)

Wójcicki (1)