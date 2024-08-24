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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1613 года "Тип 1612-1615" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Денарий 1613 года "Тип 1612-1615" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Денарий 1613 года "Тип 1612-1615" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,25 гр
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Денарий
  • Год 1613
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Лобженица
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1613 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Лобженицком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 190 проданному на аукционе WDA - MiM за 5600 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.

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Польша Денарий 1613 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Денарий 1613 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
399 $
Цена в валюте аукциона 1600 PLN
Польша Денарий 1613 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Денарий 1613 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
410 $
Цена в валюте аукциона 1650 PLN
Польша Денарий 1613 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша Денарий 1613 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1613 на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Польша Денарий 1613 на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1613 на аукционе Aurea - April 9, 2019
Продавец Aurea
Дата 9 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1613 на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Денарий 1613 на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1613 на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Денарий 1613 на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 5 июня 2010
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 14 ноября 2009
Сохранность VF
Цена
Польша Денарий 1613 на аукционе GGN - November 15, 2008
Польша Денарий 1613 на аукционе GGN - November 15, 2008
Продавец GGN
Дата 15 ноября 2008
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 26 мая 2007
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1613 на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Денарий 1613 на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность VF
Цена
Польша Денарий 1613 на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Денарий 1613 на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VG
Цена

Где продать?

Для продажи Денарий 1613 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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