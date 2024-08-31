Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1602 года CWF "Тип 1588-1612". Сокращенная дата "62" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Разновидность: Сокращенная дата "62"
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1602 года со знаком CWF. Сокращенная дата "62". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 126 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3900 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2009.
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