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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1602 года CWF "Тип 1588-1612". Сокращенная дата "62" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Разновидность: Сокращенная дата "62"

Аверс монеты - Денарий 1602 года CWF "Тип 1588-1612" Сокращенная дата "62" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Денарий 1602 года CWF "Тип 1588-1612" Сокращенная дата "62" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Warszawskie Centrum Numizmatyczne

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Денарий
  • Год 1602
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1602 года со знаком CWF. Сокращенная дата "62". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 126 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3900 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2009.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WCN (4)
Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
472 $
Цена в валюте аукциона 1600 PLN
Продавец WCN
Дата 5 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
790 $
Цена в валюте аукциона 2500 PLN
Продавец WCN
Дата 27 февраля 2010
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2009
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Денарий 1602 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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