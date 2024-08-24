Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1622 года "Лобженицкий монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,45 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Денарий
- Год 1622
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Лобженица
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1622 года "Лобженицкий монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Лобженицком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 454 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 850 PLN. Торги состоялись 12 сентября 2015.
Сохранность
- Все фирмы
- COINSNET (3)
- GGN (1)
- Janas (1)
- MARCINIAK (2)
- Niemczyk (2)
- Poznański Dom Aukcyjny (1)
- Stary Sklep (3)
- WCN (6)
- WDA - MiM (1)
- Wójcicki (5)
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи Денарий 1622 "Лобженицкий монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск