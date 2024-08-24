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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1622 года "Лобженицкий монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Денарий 1622 года "Лобженицкий монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Денарий 1622 года "Лобженицкий монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,45 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Денарий
  • Год 1622
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Лобженица
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1622 года "Лобженицкий монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Лобженицком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 454 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 850 PLN. Торги состоялись 12 сентября 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (3)
  • GGN (1)
  • Janas (1)
  • MARCINIAK (2)
  • Niemczyk (2)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Stary Sklep (3)
  • WCN (6)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (5)
Польша Денарий 1622 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Денарий 1622 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Денарий 1622 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Денарий 1622 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша Денарий 1622 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Денарий 1622 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1622 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Денарий 1622 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1622 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Денарий 1622 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1622 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Денарий 1622 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1622 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Денарий 1622 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1622 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Денарий 1622 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Польша Денарий 1622 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша Денарий 1622 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1622 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Денарий 1622 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Польша Денарий 1622 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Денарий 1622 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1622 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Денарий 1622 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1622 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша Денарий 1622 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1622 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Польша Денарий 1622 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1622 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Польша Денарий 1622 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1622 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе Janas - March 21, 2020
Польша Денарий 1622 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе Janas - March 21, 2020
Продавец Janas
Дата 21 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1622 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Денарий 1622 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1622 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Денарий 1622 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1622 "Лобженицкий монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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