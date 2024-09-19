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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1589 года CWF "Тип 1588-1612" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Денарий 1589 года CWF "Тип 1588-1612" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Денарий 1589 года CWF "Тип 1588-1612" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Денарий
  • Год 1589
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1589 года со знаком CWF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 434 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3000 PLN. Торги состоялись 8 июня 2013.

Сохранность
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  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • WCN (3)
  • WDA - MiM (1)
Польша Денарий 1589 CWF на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Денарий 1589 CWF на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
266 $
Цена в валюте аукциона 1050 PLN
Польша Денарий 1589 CWF на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Денарий 1589 CWF на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
287 $
Цена в валюте аукциона 1250 PLN
Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Денарий 1589 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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