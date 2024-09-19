Денарий 1589 года CWF "Тип 1588-1612" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1589 года со знаком CWF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 434 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3000 PLN. Торги состоялись 8 июня 2013.

Сохранность XF (2) VF (3)